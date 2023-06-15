Государство призвали вернуть 15 трлн рублей в фонд оплаты труда для повышения качества жизни населения

Государство должно вернуть 15 трлн руб. в фонд оплаты труда для создания высокого качества жизни населения. Такое заявление сделала проректор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Лилия Овчарова на Петербургском международном экономическом форума (ПМЭФ), передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая с докладом, эксперт отметила, что на сегодняшний день стандарта благополучия нет — его придется сформулировать. Под благополучием понимается создание условий, когда знания и умения людей позволяют им зарабатывать столько, чтобы трудоспособные могли обеспечить свою семью, а инструменты поддержки снижали бы риски трудных жизненных ситуаций.

Экономист обратилась к динамике структуры ВВП и отметила, что в 2022 году трудовые доходы составили только 30% от общего объема ВВП. За 30 лет доля заработной платы в структуре ВВП сократилась на 10% или 15 трлн руб. Она перераспределилась в пользу налогов на производство и импорт и в пользу валовой прибыли.

"Поэтому, думаю, что без движений наоборот нам будет трудно говорить о благополучном состоянии дел в области доходов. Стандарта благополучия нет. Его придется формулировать. На платформе нашего центра мы предприняли попытку сформулировать скромный стандарт благополучия. Опирались на рациональные нормы потребления продуктов питания и промышленных товаров и на возможности семьи развивать себя за собственный счет. У нас получилось, что стандарт доходного благополучия на 80% дороже черты бедности. Это единственный официальный стандарт, который есть с точки зрения потребления в нашей стране. Но это в том случае, если мы не предполагаем, что ипотека входит в стандарт. При ипотеке он превышает черту бедности на 120%", — оценила эксперт.

Если переводить в рубли, то в первом квартале текущего года стоимость такого стандарта на семью из четырех человек, где двое взрослых и двое детей, составляет 104 тыс. 300 руб., без учета ипотеки, 126 тыс. руб. — с ипотекой.

Медианная зарплата, по словам Лидии Овчаровой, составила в первом квартале 46 120 руб., что означает, что семья, в которой оба работающих родителя с детьми получают медианную зарплату, имеют трудовой доход, который составляет только 88% от этого скромного стандарта благополучия, с ипотечным кредитом — только 73%.

"Поэтому, чтобы предъявлять миру высокое качество жизни, эти 15 трлн руб. нужно возвращать в фонд оплаты труда. Я экономист, понимаю риски, считаю, что 10 трлн вполне можно вернуть. Что может сделать государство? Во-первых, увеличить темпы роста минимальной зарплаты. Ежегодный рост этого показателя на 10% не несет никаких рисков. Во-вторых, начать политику сближения доходов базового среднего класса который в основном представлен врачами, учителями, представителями силовых структур. Сегодня в пределах федеральных округов заработная плата врачей и учителей отличается в 3 — 3,5 раза. Нужно сближать эти показатели. Основная миссия бизнеса — создавать рабочие места с зарплатой не ниже 60 тыс. руб. Также нельзя останавливать политику борьбы с бедностью", — резюмировала эксперт.