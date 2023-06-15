К 300-летию Екатеринбурга Академический район получит новую детскую музыкальную школу

К 300-летнему юбилею Екатеринбурга АО СЗ "РСГ-Академическое" решило подарить родному району новый филиал детской школы искусств №6 имени К.Е. Архипова. В нем юные дарования смогут заниматься музыкой и вокалом. Этапы строительства продемонстрировали участникам общероссийского фестиваля ДШИ.

"Наши ожидания, скажем так, превзошли строительные работы на настоящем этапе. Конечно же, все практически готово к чистовой отделке, мы ожидаем, что буквально через месяц это здание преобразится и мы с радостью будем завозить сюда музыкальное оборудование 01.20 ", - рассказала директор детской школы искусств №6 имени К.Е. Архипова Елена Серебренникова.

Музыкальное оборудование школы искусств №6 уникально - его помогал выбирать народный артист России и директор академии джаза Игорь Бутман. В учебном заведении предусмотрено более 100 бюджетных мест по направлениям: народные инструменты, хоровое пение и современная эстрада. Еще 40 детей смогут заниматься музыкой вне бюджета.

Сегодня строители уже проводят отделку будущей музыкальной школы, куда дети смогут пойти в начале нового учебного года. Помещение под филиал выделил основатель района - АО СЗ "РСГ-Академическое".

"Для Наукограда важно именно наличие творческих, талантливых, одаренных людей, и развитие этого потенциала должно закладываться с детства. Поэтому у нас очень творческие, очень инициативнее, преподаватели в школах, очень много секций, благодаря им существует. Дети заняты практически целый день, плюс мы дополнительно создаём возможности для этого творческого развития", - заявил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Напомним, что в сентябре прошлого года застройщик уже поддержал открытие в новом районе художественной школы, подарив под нее помещение. В АО СЗ "РСГ-Академическое" считают, что детство каждого ребенка должно быть счастливым.

"Мы надеемся, что те усилия, которые мы предпринимаем сегодня для развития духовного и творческого потенциала детей, они в будущем действительно помогут создать настоящий Наукоград", - добавил Ланцов.