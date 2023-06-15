Россия ожидает, что ЮАР обеспечит иммунитет Путину на саммите БРИКС, - Рябков

РФ исходит из того, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет российскому президенту Владимиру Путину во время саммита БРИКС в августе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что "Москва уже направила свои сигналы" Претории по этому вопросу, передает ТАСС.

Рябков добавил, что Россия воспринимает ордер Международного уголовного суда (МУС) на "арест" Путина "юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым".

Ранее МИД России опроверг сообщения о том, что августовский саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай из-за дипломатической коллизии в отношении Владимира Путина. Агентство Reuters сообщило, что власти ЮАР, якобы, хотят попросить Китай провести мероприятие у себя. В противном случае при очном участии в саммите Путина ЮАР должна будет выполнить предписание МУС и арестовать главу российского государства.