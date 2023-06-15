16 Июня 2023
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Экономика Владимирская область
Фото:avo.ru

На площадках ПМЭФ делегация Владимирской области планирует подписание ряда важных соглашений о сотрудничестве

В работе XXVI Петербургского международного экономического форума принимают участие и представители Владимирской области. Делегацию возглавляет глава региона Александр Авдеев, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

пмэф, петербургский форум(2023)|Фото:avo.ru

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников, его главной темой стало суверенное развитие как основа справедливого мира. Деловая программа поделена на ключевые темы: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет», «Рынок труда – ответ на новые вызовы» и «Российская экономика: от адаптации к росту». Центральным событием ПМЭФ станет выступление Президента России Владимира Путина.

петербургский форум, пмэф(2023)|Фото: avo.ru

«Наша цель – установить новые полезные для развития экономики области контакты на федеральном уровне, с другими регионами и руководством компаний, подписать соглашения о сотрудничестве. На форуме планируем заключить несколько инвестсоглашений. Они связаны с новыми проектами в сфере промышленности и АПК. Закрепим на бумаге ряд социально значимых договорённостей и планов по проведению крупных мероприятий. Презентуем программу «Суздальфеста», пригласим всех на 1000-летие нашего города-музея», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Члены нашей делегации Владимирской области примут участие в панельных сессиях форума, проведут деловые встречи с представителями российского и зарубежного бизнес-сообщества, а также с коллегами из других российских регионов. Кроме того, запланировано подписание ряда важных соглашений о сотрудничестве. Деловое сопровождение мероприятий с участием представителей Владимирской области осуществляет региональное Агентство экономического развития.

 

Теги: александр авдеев, делегация владимирской области, пмэф


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