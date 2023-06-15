Сын секретаря СНБО Украины призвал договориться с Россией

Сын секретаря СНБО Украины Максим Данилов, проживающий в США, призвал украинский режим остановить военный конфликт и пойти на переговоры с Россией.

Как пишет украинский телеграм-канал "Наблюдатель", Данилов "скрывается от мобилизации на роскошной вилле в Майами".

"Я считаю эту ***** бессмысленной. Очевидно, что она приносит украинскому народу только смерть и горе. Призываю вас одуматься и остановить это. Сколько семей уже потеряли своих близких. Давайте уже сядем за стол переговоров и сохраним жизни!" - призвал сын высокопоставленного киевского чиновника.

Данилов-старший никак не комментировал заявление своего сына. Он занимает позицию "ястреба" и ненавистника России, не допускающего никаких компромиссов. Он выступает за переход на латиницу, полное изгнание русского языка из жизни, уничтожение России и т.п.

Что касается переговоров, Москва подчеркивает, что с Киевом они сейчас невозможны. Зеленский тоже отвергает возможность переговоров.