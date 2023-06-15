Вторая или даже третья ветка. Метрополитен предлагает Екатеринбургу создать свою капсулу времени

Метрополитен Екатеринбурга предложил горожанам создать собственную капсулу времени. Ее заложат на территории электродепо "Калиновское" в честь празднования 300-летия уральской столицы.

Акцию "Каким представляют метрополитен жители нашего города через 25 лет" запускает екатеринбургский метрополитен. Вскрыть капсулу планируется в 2048 году. Как сообщают в паблике "Метро Екатеринбург" во "ВКонтакте", сбор материалов уже стартовал и продлится до 1 августа. Письма, рисунки, видео и пожелания можно направить на абонентский ящик: 620014, Екатеринбург, а/я 399 (с пометкой "Капсула времени"), передать сотрудникам транспортной безопасности на любой из станций метрополитена или принести на контрольно-пропускной пункт Управления метрополитена по адресу: Екатеринбург, ул. Володарского, д. 3.

В комментария люди уже стали писать про вторую ветку метро и новые вагоны. А оправдаются ли желания екатеринбуржцев, мы сможем узнать только в 2048 году.

Глава региона Евгений Куйвашев откровенно заявлял, что у города нет денег на строительство. В свою очередь депутат Госдумы Андрей Альшевских поделился информацией, что Свердловская область и не подавала заявку на инфраструктурный кредит для строительства метро, хотя у региона был шанс получить 12 млрд рублей от Москвы.

Начальник департамента экономики города Алексей Прядеин рассказал, почему бизнесмены не могут инвестировать во вторую ветку. По его словам, за несколько лет сметная стоимость проекта увеличилась в разы, и даже бизнес не способен осилить такую сумму. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов упоминал, что у города есть иные проекты, которые важнее второй ветки.