Мошенники в России начали использовать ChatGPT в фишинговых атаках

Управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова сообщила, что мошенники в России начали использовать ChatGPT в фишинговых атаках.

Эксперт отметила, что нейросеть умет оперативно формировать и перестраивать наборы слов.

Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи, заявила Кулашова РИА Новости. По ее словам, с применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше.

Ранее сообщалось, что в США появляются десятки книг, которые, по всей видимости, сгенерированы искусственным интеллектом. Новое языковое программное обеспечение (например, ChatGPT) позволяет любому быстро создавать целые тома "прозы" практически на любую тему. Для потребителей это может означать больше специализированных статей, но также больше дезинформации и манипуляций.