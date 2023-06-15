16 Июня 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Рекультивация полувековой свалки активно продолжается в Енотаевском районе Астраханской области

На площадке рекультивации установлены камеры видеонаблюдения. В настоящее время создаётся ванна, где автомобилям, работающим на объекте, необходимо будет мыть колёса. Далее начнутся технический и биологический этапы рекультивации.

По данным  минстроя Астраханской области, в рамках первого этапа работ подрядчик осуществит уборку отходов с территории несанкционированной свалки площадью 14,3 га с помощью бульдозеров и скреперов.

рекультивация свалки(2023)|Фото: astrobl.ru

На втором этапе предстоит  очистить загрязнённый слой земли толщиной 20 см и транспортировка его к новому месту захоронения - в село Рассвет Наримановского района области. 

рекультивация свалки(2023)|Фото: astrobl.ru
   
Стоит отметить, что реализация проекта по рекультивации свалки, формировавшейся более пятидесяти лет, улучшит качество жизни более семи тысячи астраханцев, которые живут в непосредственной близости от этого объекта.

Теги: рекультивация свалки, уборка отходов, место захоронения


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