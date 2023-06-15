16 Июня 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Закон об образовании дополнят ценностными основами

В закон об образовании предлагается внести две важные поправки, связывающие систему образования с традиционными духовно-нравственными ценностями. Такой законопроект внесен в Госдуму
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В статье 3, где перечисляются принципы государственной политики в сфере образования, предложено изменить "гуманистический характер образования" на "гуманистический характер образования в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями", после чего в законе перечисляются другие принципы.

Вторая поправка относится к интеграции системы образования России с системами образования других стран. Сейчас в качестве принципа закреплено "создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе". Предлагается изменить это на "научно обоснованное развитие системы образования Российской Федерации с учетом ее исторического наследия, перспективных задач развития государства и общества и обеспечения благоприятных условий для взаимодействия с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе". То есть акцент делается прежде всего на интересах России, а не на интеграции с другими странами.

Как пишет в специальной статье, посвященной этому законопроекту, один из соавторов председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, в российском образовании господствовала чужая идеология, которая разрушала фундамент культурного суверенитета и подрывала основы государственности. Система образования должна жить не чужеродными заимствованиями, а развиваться через развитие исторических традиций.

"Речь идет... о легальном закреплении важнейших идей и установок, которые определят вектор, характер развития системы образования и будут подлежать обязательной реализации, в том числе при укреплении статуса педагога, обновлении образовательных программ, подготовке учебных материалов, совершенствовании системы воспитательной работы, трансформации уровневой структуры образования", - подчеркивает Кабышев.

Теги: образование, традиционные ценности


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