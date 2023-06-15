После забастовки шахтеров в "РТ-Капитал" создали рабочую группу по развитию "Мариинского прииска"

В компании "РТ-Капитал" ("Ростех") создали рабочую группу по развитию месторождения "Мариинского прииска". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках рабочей группы ее участники проработают план мероприятий по развитию "Мариинского прииска" с учетом предложений трудового коллектива. До 10 июля будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения", - говорится в сообщении.

Председателем рабой группы стал заместитель гендиректора ООО "РТ-Капитал" Игорь Юдин. Туда также вошли замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, исполнительный директор "Мариинского прииска" Виталий Шапошников, а также представители трудового коллектива - главный инженер прииска Дмитрий Коробейников и горнорабочий очистного забоя 6 разряда участка очистных работ Дмитрий Казанцев.

"РТ-Капитал" на Мариинском прииске реализует план финансового оздоровления, - утверждают в компании. - Его цель - повысить производственную и экономическую эффективность предприятия, вывести его на безубыточный уровень. Предусматривается также техническое перевооружение Мариинского прииска, строительство флотационной фабрики. В настоящий момент к реализации проекта по строительству флотационной фабрики "РТ-Капитал" привлек два института - "Уралмеханобр" и ВНИИХТ. Они займутся разработкой технологии флотации и обогащения добываемой руды".

Как сообщало Накануне.RU, около 100 шахтеров начали забастовку и отказались подниматься на поверхность из-за слухов о консервации шахты и увольнении 180 сотрудников. Как заверили власти, массовых сокращений не будет, но для высвобождаемых работников уже действительно идет поиск рабочих мест в регионе. В "Ростехе" подтвердили информацию о консервации шахты с переходом на открытый метод добычи и при этом обвинили бастующих в том, что они "поднимают на уши коллектив", пригрозив жесткими мерами. После этого стало известно о решении прервать забастовку со стороны 25 человек, в шахте оставались еще 76 работников. Прокуратура Асбеста начала проверку соблюдения трудовых прав сотрудников "Мариинского прииска".

Всего забастовка продлилась чуть более суток. В это время работы в шахте не прекращались.