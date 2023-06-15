16 Июня 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Строительство крупнейшей поликлиники в Новосибирской области по нацпроекту близится к завершению

Завершается строительство нового корпуса поликлиники по нацпроекту «Здравоохранение» в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области, который возводится рядом с существующим зданием центральной районной больницы. Мощность нового медицинского учреждения – 750 посещений в смену с детским отделением на 250 посещений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Министр строительства области Алексей Колмаков 14 июня провел инспекционное совещание на стройплощадке объекта. Он отметил, что поликлиника в Краснообске – один из наиболее крупных объектов здравоохранения, которые на сегодняшний день возводятся на территории Новосибирской области. Здание рассчитано на 750 посещений в сутки, из которых 250 предназначено для детского отделения.

поликлиника, нацпроект(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Четырехэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров начали строить в июле прошлого года. Строители – ООО «Бердский строительный трест» – изначально набрали очень высокий темп. Мы поддержали инициативу подрядчика, и предприняли все возможные меры по финансовому обеспечению стройки, чтобы объект был введен в эксплуатацию уже в 2023 году, на год раньше запланированных сроков. На сегодняшний день готовность здания – более 90%, и мы уверены, что до конца года для жителей Краснообска будет достроена новая поликлиника», – отметил Алексей Колмаков.

По проекту в новом здании предусмотрено два блока – для взрослого и детского отделения с отдельными входами, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения, женская консультация и дневной стационар.

поликлиника, коридор(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Министр строительства напомнил, что строительству медицинских учреждений в регионе уделяется огромное внимание. В 2023 году запланировано строительство более 40 объектов здравоохранения. В частности, планируется завершить строительство операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» в Новосибирске, поликлиники с детским отделением Доволенской ЦРБ, целого ряда амбулаторий в Новосибирском районе (в с. Каменка, п. Мичуринский, п. Кудряшовский, в с. Новолуговое), и др. Кроме того, продолжается реализация программы строительства фельдшерско-акушерских пунктов. В 2023 году запланировано порядка 30 ФАПов. Работы ведутся под контролем региональных властей.

Теги: нацпроекты, строительство поликлиники, стройплощадка, районная больница


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