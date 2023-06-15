16 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, - источник

США в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, в случае отказа угрожает проведением контртеррористической операции. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Вашингтоне.

"Цель - внедрение США в регион", - заявил он.

Источник добавил, что американскую "миротворческую инициативу" лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян.

Напомним, в конце мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику.

Ранее стало известно, что министр обороны Армении Сурен Папикян не отправился в Минск для участия в заседании Совета глав Минобороны стран-участниц ОДКБ. В последние дни Папикян провел несколько международных встреч: 22 мая он принял делегацию представителей министерства обороны США, обсудив с ними двустороннее сотрудничество и региональную безопасность, а 24 мая принял посла Франции Анн Луйо.

Теги: сша, нагорный карабах, азербайджан


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