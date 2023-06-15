Профсоюз ВСМПО-Ависма обратился к Путину из-за конфликта с "заезжими топ-менеджерами"

Вопрос с индексацией зарплат рабочим ВСМПО-Ависма, стратегического предприятия авиаотрасли, с прошлого месяца так и не разрешился. Спор между руководством титановой корпорации и профсоюзом компании достиг нового пика — членам профсоюза заблокировали пропуска для входа на предприятие. Об этом говорится в публикации профсоюзной организации ВСМПО.

"Решением заместителя генерального директора корпорации Александра Базана всем профсоюзным работникам ВСМПО были заблокированы пропуска на территорию ВСМПО. Не будем углубляться в разъяснения о том, что, не допустив сотрудников профсоюза на территорию завода, где трудятся 8 тыс. членов профсоюза, господин Базан нарушил как минимум два федеральных закона — Трудовой Кодекс РФ и Закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", пусть с этим разбирается прокуратура", — говорится в сообщении.

Напомним, профсоюз и руководство ВСМПО-Ависма не смогли прийти к соглашению по индексации зарплаты сотрудникам компании. Первые настаивают на увеличении оплаты труда на 11,8%, ссылаясь на коллективный договор и отраслевое соглашение по авиационной промышленности РФ, в то время как руководство соглашается на индексацию только в 6%.

"Руководство компании не приводило вообще никаких ни правовых, ни финансовых, ни организационных доводов в споре об индексации. Аргументация ограничивается одним: "Я так хочу!" Иногда, правда, из уст господ звучало "Сказано шесть процентов, значит шесть! Радуйтесь этому!" — говорится в публикации.

Инициаторами "холодной войны", как считают члены профсоюза, являются "заезжие" топ-менеджеры, которые приехали "на успешное предприятие, крепко стоящее на ногах, построенное и выведенное в мировые лидеры задолго до них" и начали наводить свои порядки, "делая "врагами народа" профсоюзных работников, посмевших отстаивать свои интересы". Результатом такой работы, как передают в профсоюзе, стало увольнение рабочих, из-за чего дефицит кадров увеличился с 476 человек до 1 тыс. 988. Виной тому якобы заступившая на должность директора по управлению персоналом Ольга Фуртатова, которая, предположительно, и инициировала новую систему оплаты, не устроившую рабочих.

В связи с этим члены профсоюза обратились с письмом к президенту страны Владимиру Путину:

"Мы — люди терпеливые и мы очень преданы своему заводу, являющемуся градообразующим предприятием. Мы всегда жили и живем по принципу "что хорошо заводу, то хорошо нам". Но когда рабочий, выпускающий самый качественный в мире титан, не может свести концы с концами, при том, что чистая прибыль компании измеряется десятками миллиардов, то это не может считаться нормальным", — говорится в письме.

Сотрудники также пожаловались на руководство ВСМПО-Ависма, которое якобы проплачивает ряду СМИ публикации об "опасных для производства работниках профсоюза". Рабочие утверждают, что не прекращают работу и не устраивают забастовки, осознавая важность своего дела. При этом они намерены добиваться индексации зарплаты иными способами — посредством закона.

ВСМПО-Ависма — один из крупнейших в мире производителей титана, 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — "Ростеху".

Обновлено: ВСМПО-Ависма отрицает обвинения профсоюза в маленьких зарплатах и заявляют, что индексация происходит дважды в год.