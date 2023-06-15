Депутаты челябинского ЗСО прекратили полномочия председателя Александра Лазарева

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на внеочередном заседании досрочно прекратили полномочия спикера и депутата ЗСО Александра Лазарева. За это решение депутаты проголосовали единогласно, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 7 июня председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев подал заявление о досрочном сложении полномочий спикера и депутата ЗСО.

Такое решение принято в связи с переходом Лазарева на другую работу. Губернатор Алексей Текслер предложил ему занять должность своего заместителя. В новой должности он сосредоточится на взаимодействии с новыми регионами России, будет курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу.