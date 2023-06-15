16 Июня 2023
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Политика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Профильный комитет Законодательного собрания Иркутской области рассмотрел закон об освобождении медучреждений от налога на имущество во втором чтении

Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области под председательством Натальи Дикусаровой рассмотрел проект закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, документ предполагает освобождение отдельных медицинских организаций от налога на имущество организаций. Ко второму чтению группа депутатов ЗакСобрания внесла ряд поправок. Так, льгота будет предоставлена учреждениям, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. При этом не менее 70 процентов финансового обеспечения их деятельности должно осуществляться за счет средств фонда обязательного медицинского страхования или областного бюджета. Кроме того, не менее 60 процентов суммы исчисленного налога должно быть затрачено на приобретение, техническое обслуживание, ремонт медицинского оборудования, приобретение мягкого инвентаря, приобретение мебели, на текущий ремонт зданий, строений, сооружений и помещений учреждения здравоохранения, на улучшение зон регистрации и ожидания приема в медицинских организациях.

законодательное собрание иркутской области(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Как отметила председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова, итоговый вариант документа основан, в том числе, на опыте применения льгот в других субъектах. «Мы уже давно работаем над этим проектом закона, мы долго готовились к рассмотрению окончательной версии документа, изучали регулирование вопроса в других регионах. Важно будет после принятия, если депутаты поддержат инициативу, министерству здравоохранения подготовить соответствующие подзаконные акты, чтобы закон с 1 января 2024 года реально заработал», - прокомментировала Наталья Дикусарова. Депутаты решили внести вопрос на сессию ЗакСобрания и рекомендовать принять его во втором окончательном чтении.

наталья дикусарова, голосование(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Также комитет рассмотрел отчет о результатах деятельности правительства Иркутской области по итогам 2022 года и отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года по итогам 2022 года.

 

Теги: законодательное собрание иркутской области, законопроект, депутаты, бюджет, медицинские организации


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