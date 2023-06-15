Япония наращивает импорт продовольствия и СПГ из России

Япония более чем на 2000% нарастила импорт зерновых из России в мае 2023 года (относительно мая 2022 года), передает ТАСС со ссылкой на данные японского минфина. Также страна нарастила импорты рыбы и морепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) – на 9,1%. Таким образом, доля российского СПГ в общем объеме импортируемого в Японию этого вида топлива выросла до 13,22%. В стоимостном выражении импорт СПГ вырос на 22,9%. На этот вид топлива приходится 58,8% всего импорта из РФ.