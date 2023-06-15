Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о запрете "смены пола"

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о запрете "смены пола".

Законопроект был внесен в Госдуму 30 мая, и уже через две недели успешно прошел первое чтение. Он предполагает запрет на проведение медицинских процедур по "смене пола", в том числе формирование первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола. Исключение сделано только для лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. В этом случае медицинское вмешательство будет допускаться по решению врачебной комиссии федерального госучреждения здравоохранения.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Николай Николаев, который занимался разработкой законопроекта (формально субъектами права законодательной инициативы стали почти 400 депутатов), уже через две недели будет второе и третье чтение, и "враги активизируются".

"У них не должно получиться, и мы не должны позволить. Любые попытки препятствовать принятию этого закона - это действия против национальных интересов государства, против национальной безопасности. И каждого, кто будет препятствовать, необходимо тщательно фиксировать - народ должен знать своих антигероев и тех, кто льет воду на мельницу врага", - написал он.

Минздрав при этом занял странную позицию - он обеспокоен лишением медпомощи людей, страдающих "соответствующими заболеваниями". И заверил, что "граждане, которые страдают транссексуализмом или любыми другими психическими расстройствами, не будут оставлены без медпомощи". Эти поправки должны будут приняты во втором чтении. Хотя законопроект запрещает не медпомощь для трансгендеров или людей, подпавших под эту пропаганду, а проведение медицинского вмешательства, направленного на "смену пола".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "нам хотелось бы, чтобы ко второму чтению министерство здравоохранения не выдумало никаких поправок, аргументируя это заботой о людях".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркивает, что это концептуальный шаг в сфере защиты национальных интересов и традиционных духовно-нравственных ценностей. А для кого-то это потеря многомиллиардного бизнеса.

"Мы постепенно избавляемся от стеклянных бус, одними из которых как раз является трансгендерность, которые навешивали нам колонизаторы в лице Всемирной организации здравоохранения с ее классификациями болезней. Очень хочется, чтобы ребята, которые сейчас защищают ценой своей жизни честь России, вернулись домой и увидели, что страна изменилась, что их жертва была не напрасной, что мы все единым фронтом бьемся за новую, суверенную Россию, свободную от западного влияния, после окончания СВО она уже не будет прежней. Мир не будет прежним. И возврата к прошлому мы не допустим", - написал Толстой.

Он указал и на позицию Минздрава, который, "если действительно готов к совместной работе во благо общества", должен взять под жесткий госконтроль оборот гормональных препаратов, которые используются для "смены пола" и медикаментозных абортов.