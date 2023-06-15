В Челябинской области более семи тысяч человек пострадали от укусов клещей

В Челябинской области от укусов клещей пострадали 7 тыс. 704 человека, в том числе 1 тыс. 973 ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 6 тыс. 64 случая.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 79 человек. В регионе зарегистрировано по девять случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.

В регионе ежегодно регистрируется более 15 - 20 тысяч пострадавших от укусов клещами. В ведомстве напомнили, что клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.