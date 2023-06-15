В Прикамье во время пожара погибли бабушка и ее годовалый внук

В Прикамье в поселке Новоильинский в пожаре в доме по ул. Заречная погибли бабушка и ее годовалый внук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел сегодня ночью, в 01.38. На место происшествия выехали восемь человек от МЧС России и две единицы техники. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, они установили, что горит кровля по всей площади.

Как пояснили в ведомстве, всего в доме было восемь квартир. Из них жилые - две. Звено газодымозащитной службы вывело на свежий воздух женщину. В одной из квартир, к сожалению, были обнаружены тела пожилой женщины и ребенка.

Предварительная площадь пожара составила 150 кв. м. Локализовать возгорание удалось в 01.55, ликвидировать - в 02.10.

Причины пожара выясняются.