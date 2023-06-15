Минздрав обратился к фармацевтам Biogen, чтобы обеспечить маленького Мишу с СМА "Спинразой"

16 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Минздрав обратился к фармацевтам Biogen, чтобы обеспечить маленького Мишу с СМА "Спинразой"

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обратился в международную фармацевтическую компанию Biogen. Это даст шанс на то, что маленькому Мише из Екатеринбурга после дорогостоящего укола "Золгенсма" можно назначить препарат "Спинраза".

Как передает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора, именно в Biogen в 2021 году проводили исследования об использовании "Спинраза" после "Золгенсмы", однако результаты так и не были опубликованы.

"Сегодня министр здравоохранения региона Андрей Карлов направил в Biogen письмо с просьбой поделиться результатами исследования. Если опыт окажется положительным, минздрав инициирует федеральный консилиум по случаю Миши, чтобы пересмотреть методы его лечения", - говорится в сообщении.

Напомним, благодаря СМИ маленький Миша с СМА стал известен на всю Россию. Именно благодаря этому удалось собрать деньги на самый дорогостоящий укол в мире - "Золгенсма" стоимостью 160 млн рублей. Укол поставили, однако лечение не завершено - необходим лекарственный препарат патогенетической терапии "Спинраза", в котором областной минздрав родителям Миши отказывает. В качестве аргумента ведомство поясняет, что доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата после "Золгенсмы" нет, состояние ребенка может напротив ухудшиться.

В свою очередь родители мальчика обратились к глава СК РФ Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В своем видеообращении они попросили наказать должностных лиц, препятствующих лечению их ребенка, а также помочь с получением необходимого препарата.

Теги: Минздрав, Biogen, СМА, Спинраза, Екатеринбург, укол, Золгенсма


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети