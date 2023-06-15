Военный суд арестовал мичмана, допустившего пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Военный суд в Мурманске приговорил к двум годам колонии-поселения мичмана электромеханической боевой части авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", допустившего возгорание на корабле в 2019 году, сообщает "Коммерсантъ".

Суд признал Илью Чапаева виновным в халатности с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 293 УК). Как следует из приговора, мичман должен был наблюдать за ведущимися в трюме сварочными работами. После отбытия наказания ему еще два года нельзя будет занимать руководящие должности на госслужбе, включающей и все подразделения Минобороны.

Второй виновник пожара на крейсере, сварщик 35-го судоремонтного завода в Мурманске Арстан Бегманов, месяц назад был приговорен к четырем годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ с тяжкими последствиями.

Напомним, 12 декабря 2019 года на крейсере, который стоял на ремонте в доках Мурманска, произошел пожар. При тушении продуктами горения отравились 10 военных. Два человека погибли. Причиной пожара СМИ называли попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

В декабре 2022 года в ходе ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание. Крейсер находился на заводе "Звездочка" в Мурманске. По данным СМИ, были эвакуированы 20 человек.