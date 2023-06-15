Задержан владелец кафе в Братске, где произошло массовое отравление шаурмой

В Братске задержан владелец кафе быстрого питания "Шаурму хочу", где произошло массовое отравление шаурмой. Об этом сообщает СУСКР по Иркутской области.

По данным ведомства, число пострадавших выросло до 62 человек, 29 человек госпитализированы, серди них - 5 несовершеннолетних.

Роспотребнадзор обнаружил в кафе нарушения требований санитарного законодательства. В частности, нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания, не соблюдается личная гигиена работников.

Ранее сообщалось, что кафе временно закрыто на проверку. Возбуждено уголовное дело.