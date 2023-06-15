Южноуральцы разбились на дельтаплане во время "подарочного" полета

В Челябинской области два человека погибли в результате крушения мотодельтаплана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 14 июня в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района. Погибли мужчины 38 и 36 лет. Одному из них жена подарила развлекательный полет на день рождения.

Причины происшествия устанавливаются, уже известно, что услуги полетов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате.