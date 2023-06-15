Свердловские власти уточнили, когда именно можно использовать беспилотники

В Свердловской области уточнен перечень работ, при которых допускается использование беспилотников. Напомним, что в регионе продолжает действовать особый режим по безопасности.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, управление беспилотником разрешается для:

мониторинга состояния недр;

отслеживания работы электрических сетей;

контроля нефтепереработывающих комплексов;

оценки состояния газотранспортных сетей;

мониторинга объектов дорожного хозяйства;

обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта;

в целях производства и испытания беспилотных воздушных судов.

Владельцев дронов предупреждают, подавая запрос на использование, они обязаны документально подтвердить, что будут использовать технику только по назначению - для целей, перечисленных выше.

Напомним, Средний Урал вошел в число регионов, где введен уровень базовой готовности в октябре 2022 года. В его рамках осуществляется усиленный режим охраны общественного порядка и важных объектов. 4 мая, с целью обезопасить жителей региона и объекты критической инфраструктуры ввели запрет на использование воздушных беспилотников.