Свердловские власти уточнили, когда именно можно использовать беспилотники
В Свердловской области уточнен перечень работ, при которых допускается использование беспилотников. Напомним, что в регионе продолжает действовать особый режим по безопасности.
Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, управление беспилотником разрешается для:
- мониторинга состояния недр;
- отслеживания работы электрических сетей;
- контроля нефтепереработывающих комплексов;
- оценки состояния газотранспортных сетей;
- мониторинга объектов дорожного хозяйства;
- обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта;
- в целях производства и испытания беспилотных воздушных судов.
Владельцев дронов предупреждают, подавая запрос на использование, они обязаны документально подтвердить, что будут использовать технику только по назначению - для целей, перечисленных выше.
Напомним, Средний Урал вошел в число регионов, где введен уровень базовой готовности в октябре 2022 года. В его рамках осуществляется усиленный режим охраны общественного порядка и важных объектов. 4 мая, с целью обезопасить жителей региона и объекты критической инфраструктуры ввели запрет на использование воздушных беспилотников.