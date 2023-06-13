В России захотели возродить молочную кухню

Совет Федерации России обсудил возрождение института молочной кухни во всех регионах.

В настоящее время эта государственная гарантия для беременных и кормящих матерей и маленьких детей в большинстве субъектов существует в виде небольших выплат, которыми далеко не все пользуются. Еще реже — в виде раздаточного пункта детского питания. По словам экспертов, работающий институт молочной кухни был бы хорошим подспорьем в вопросе оздоровления детей, особенно имеющих аллергии, пищевые особенности или хронические и генетические заболевания.

Как сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Юлия Лазуткина, в России нет централизованной программы господдержки обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет. Этот вопрос относится к полномочиям регионов, но некоторые из них вообще ни в каком виде эту государственную гарантию гражданам не предоставляют.

Сейчас понятие "молочная кухня" гораздо шире, но в СССР это были именно "кухни", которые организовывались, как правило, при детских больницах. С 1990-х годов молочные кухни стали раздаточными пунктами: продукцию уже не производили, а приобретали и раздавали. Расширился перечень продукции и возможные получатели: не только дети, но и беременные и кормящие мамы; не только молоко, но и детские смеси, пюре, соки, каши. Но гарантия была отдана на откуп субъектов РФ, и это привело к тому, что многие регионы, по сути, институт молочной кухни ликвидировали, сообщают "Известия".