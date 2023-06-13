На вейпы могут ввести таможенную пошлину 13%

Счетная палата России считает целесообразным ввести таможенную пошлину в размере 13% на устройства для нагревания табака и вейпы — по аналогии с курительными трубками и кальянами.

Она обратила внимание на разницу ставок для ввозных таможенных пошлин на электронные сигареты и другие приборы для курения. Так, например, для кальянов установлен сбор в размере 13%, а для вейпов и айкосов — 0%. Аудиторы СП предлагают выровнять тарифное обложение для никотинсодержащей продукции, повысив нулевую ставку до уровня не менее 13%.

В результате дополнительные поступления в бюджет РФ могут составить 4,5 млрд рублей в год.

В Общественной потребительской инициативе назвали это предложение рациональным: удорожание вейпов сделает их менее общедоступным. Эксперты считают, что в этом случае может произойти и всплеск контрафактных вейпов и "айкосов", сообщают "Известия".