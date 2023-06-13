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Фото: Пресс-служба РМК

По трассе "Нева" 14 июня запустят беспилотные грузовики

Беспилотные грузовики "КамАЗ" запустят по трассе М-11 "Нева" 14 июня.

По сообщению Министерства транспорта России, в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики, такие как ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-Снабжение".

Обкатка беспилотной доставки грузов проводится в рамках программы экспериментального правового режима. В ней говорится, что на трассе М-11 разрешено эксплуатировать беспилотные транспортные средства, которые прошли проверку в лаборатории ФГУП "НАМИ" на соответствие требованиям безопасности и которые Министерство внутренних дел зарегистрировало как беспилотные. В настоящее время критериям соответствуют только "КамАЗы".

В скором времени будут запущены беспилотные грузовики отечественного разработчика "Сберавтотех", чьи беспилотники также прошли сертификацию в "НАМИ". Созданием аналогичных беспилотников занимаются ряд других компаний, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в России во второй половине 2023 года появится специальная "беспилотная зона" для испытаний роботов и безэкипажных грузовиков.

Теги: беспилотные грузовики, грузы


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Ранее 25.11.2022 00:00 Мск Минэкономразвития: тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 начнется в 2023 году

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