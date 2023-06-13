13 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ФАС России проверит обоснованность роста цен на стройматериалы

Федеральная антимонопольная служба России проверить обоснованность роста цен на стройматериалы в стране.

Так, например, за последний месяц стоимость каменной ваты, которая используется в качестве утеплителя, увеличилась вдвое. Для исключения спекуляций на рынке депутаты профильного комитета Госдумы попросили ФАС провести проверку производителей. К парламентариям обратились застройщики жилья.

Уже направлены запросы производителям теплоизоляционных материалов и в случае выявленных нарушений примут соответствующие меры.

В Минстрое заявили о росте цен с января по май 2023 года на сталь арматурную — на 26%, на стальные трубы — на 14%. Это, в частности, привело к увеличению стоимости стройки монолитных жилых домов и инженерных сетей.

Кроме того, дорожают газ и электричество, что также влияет на ситуацию. Рост цен на рынке стройматериалов в этом году может дойти до 7–12%, сообщают "Известия".

Теги: ФАС, стройматериалы


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