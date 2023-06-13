13 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Аптеки в России могут увеличить цены на 20%

В России владельцы аптек грозятся увеличить цены на 20%.

Подорожать могут препараты, не входящих в список жизненно важных. Это произойдет в случае принятия Госдумой РФ проекта закона об ограничении маркетинговых бонусов, которые являются важной частью доходов аптек.

Документ ограничивает размер вознаграждения за оказание услуг по продвижению лекарств 5%. В случае его принятия произойдет существенное сокращение операционной прибыли аптечных сетей.

В результате произойдет повышение цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Также могут закрыться точки на фоне снижения рентабельности. Заявление об этом уже поступило от представителей сетей "Аптека фарма", "Аптеки 25" и "Ригла". Об этом предупреждает и Ассоциация независимых аптек и маркетинговый союз "Проаптека", сообщают "Ведомости".

Напомним, стоимость наблюдаемых Росстатом медикаментов выросла с 16 по 22 мая по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина".

Теги: аптеки, лекарства


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