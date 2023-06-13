Мэр Новой Каховки Леонтьев: Киев добивался разрушения ГЭС на протяжении года

Власти Украины добивались разрушения Каховской гидроэлектростанции на протяжении года.

Как сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, попытки начались летом 2022 года. По его словам, разрушение Каховской ГЭС не разовый акт террора.

"К этому шли, начиная с лета прошлого года", - сказал мэр. Он назвал разрушение Каховской ГЭС "грандиозной трагедией, созданной искусственным путем", сообщает РБК.

Напомним, в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.