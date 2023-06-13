13 Июня 2023
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Фото: prirodnadzor.admhmao.ru

Утечка бензина на танкере на реке Лене прекращена

В Иркутской области прекращена утечка бензина на танкере "Ерофей Хабаров", которая началась после столкновения с судном ТР-901 на реке Лена.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на  Росморречфлот, "Ерофей Хабаров" перевозил 800 тонн бензина, который должны были доставить в Якутск, танкер ТР- 901 шел порожняком. В результате столкновения танкер получил пробоину в районе грузового танка со 148 тоннами бензина.

В воду попало 138 тонн. МЧС России устраняет последствия происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, танкер ТР-901 находился на ремонте в порту. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

 

Теги: бензин, Лен, танкер, топливо


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