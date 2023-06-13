13 Июня 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Стало известно о больших потерях Украины в Запорожье

Наступление украинских военных в Запорожской области проходило непросто.
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Военные Украины понесли там существенные потери в бронетехнике и личном составе. Бои на направлении Орехов — Токмак шли тяжело, погибло несколько десятков солдат, сообщает The Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

Украина атаковала, используя хорошо оснащенную 47-ю бригаду, однако ей препятствовали укрепления, сооруженные российскими военными, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии.

Теги: Украина, спецоперация


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