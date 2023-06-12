"Поругались". Подозреваемым в убийстве депутата Колодича оказался мигрант

СКР опубликовал кадры допроса подозреваемого в убийстве депутата Думы ХМАО Александра Колодича. Мужчина, уроженец одной из южных республик, заявляет, что убил депутата вчера, а причиной называет то, что они "поругались".

58-летнего депутата Думы ХМАО от "ЕР" Александра Колодича нашли убитым в Новой Москве, труп был обнаружен в подвале частного дома. Также полицейские обнаружили 55-летнюю супругу депутата, у нее диагностированы множественные ножевые ранения. Женщина госпитализирована. По подозрению в нападении задержан 39-летний рабочий, который помогал семье в уходе за приусадебным участком.

Как выяснилось, между погибшим и работником произошел конфликт. Садовник ударил депутата ножом, на крики пришла жена, тогда подозреваемый напал и на нее. После он присыпал землей тело мужчины в подвале и скрылся.

"Муксун ФМ" уточняет, что вчера депутат Александр Колодич встречался со своим знакомым, которому пожаловался на качество работ, проводимых в его частном доме. Он планировал заменить якобы недобросовестных исполнителей, и вопрос об оплате уже сделанной работы поставить ребром.

Напомним, в апреле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о пятикратном росте числа уголовных дел с участием мигрантов. По его словам, особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году.