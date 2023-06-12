13 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин вручил в День России первые паспорта одиннадцати молодым астраханцам

Сегодня  астраханцы стали участниками ежегодной  Всероссийской акции «Мы — Граждане России!». В День России в Астрахани молодым людям вручали первые в их жизни паспорта.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Одиннадцати подросткам,  отметившим в этом году своё четырнадцатилетие, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил их первые паспорта гражданина Российской Федерации.

Церемония вручения паспортов прошла в День России в Астраханском кремле.

люди, мероприятие(2023)|Фото: astrobl.ru

Ребята, которые сегодня получили главный документ,  имеют высокие достижения в учёбе, спорте и творческой деятельности, являются победителями различных олимпиад, участвуют в общественной жизни школы и региона. Среди них — активисты региональных отделений патриотических и детских организаций, участники Всероссийских конкурсов.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Церемония прошла торжественно, собрались папы и мамы подростков, получивших первые паспорта, ребят тепло поздравили. 

Теги: вручение паспортов, игорь бабушкин, день россии


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