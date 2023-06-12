Игорь Бабушкин вручил в День России первые паспорта одиннадцати молодым астраханцам

Сегодня астраханцы стали участниками ежегодной Всероссийской акции «Мы — Граждане России!». В День России в Астрахани молодым людям вручали первые в их жизни паспорта.

Одиннадцати подросткам, отметившим в этом году своё четырнадцатилетие, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил их первые паспорта гражданина Российской Федерации.

Церемония вручения паспортов прошла в День России в Астраханском кремле.

Ребята, которые сегодня получили главный документ, имеют высокие достижения в учёбе, спорте и творческой деятельности, являются победителями различных олимпиад, участвуют в общественной жизни школы и региона. Среди них — активисты региональных отделений патриотических и детских организаций, участники Всероссийских конкурсов.

Церемония прошла торжественно, собрались папы и мамы подростков, получивших первые паспорта, ребят тепло поздравили.