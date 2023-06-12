Российского туриста ударили ножом в сердце в центре Стамбула

Россиянин погиб в центре турецкого Стамбула во время драки с четырьмя оппонентами. Как сообщил местный канал Haberturk, погибшим оказался некий Вячеслав Нечипорчук. Предположительно, россиянина ударили ножом в сердце, когда он начал сопротивляться вымогателям, желавшим отобрать у туриста смартфон.

По другим данным, россиянин сам спровоцировал конфликт: он сначала что-то шумно обсуждал с местными жителями, одного из которых он трепал за волосы, а потом начал показывать неприличные жесты и сыпать оскорблениями в адрес мужчин. В итоге один из мужчин случайно пырнул его ножом в область сердца, когда наносил удар ногой. Об этом свидетельствует обнародованная изданием Milliyet запись с камеры наблюдения, сообщает "Смотрим.ру". Кадры 18+.

Напомним, 8 июня акула растерзала 23-летнего россиянина на пляже в египетской Хургаде, ЧП произошло в 30 метрах от берега. Вокруг было полно людей, но, как рассказал отец погибшего, все произошло слишком быстро, чтобы можно было бы успеть оказать какую-то помощь.