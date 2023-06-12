13 Июня 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.ru

В Тюмени взломали радиоэфир и запустили обращение от украинских экстремистов

В День России, 12 июня, хакеры взломали радиоэфир в Тюмени, чтобы запустить обращение от запрещенной в РФ экстремистской организации Легион "Свобода России" (выступает на стороне Украины), об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Взлому также подверглись радиостанции в Краснодарском крае и Курске. В эфире при этом появлялись аналогичные угрозы по захвату Крыма от запрещенного "Легиона". Целью провокации было запугивание жителей.

Взлом эфира не был массовым, речь идет об единичных случаях, а сигнал был оперативно прерван, уточняет "Осторожно, новости".

Напомним, 5 июня жители нескольких регионов России сообщили, что телевизионный эфир прервался на обращение, записанное якобы от лица президента страны Владимира Путина. В нем говорилось о якобы введении военного положения и объявлении полной мобилизации. Выяснилось, что оно оказалось дипфейком, а телеканалы подверглись взлому эфира.

Теги: радиоэфир, взлом


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