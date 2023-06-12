Путин посетил военный госпиталь и вручил звезду Героя Юрию Желанову

Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу в День России посетили Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского для вручения звезды Героя РФ командиру стрелкового взвода Юрию Желанову.

Юрий Желанов, вырываясь из окружения украинцев в зоне проведения спецоперации, получил несколько ранений, но сумел вывести товарищей из-под обстрела ВСУшников.

Президент РФ пообщался в госпитале с Героем и его сослуживцами. Он отметил, что такие проверенные огнем и боевыми действиями люди нужны Вооруженным силам, из таких людей должен формироваться командный состав.