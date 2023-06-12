12 Июня 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Reuters/Andrew Kelly

Bloomberg: Ряд банков в США рухнет из-за больших долгов по коммерческой недвижимости

Вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми трудностями в Соединенных Штатах ожидаются трудности у региональных банков. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков.

По данным экспертов, такое развитие событий обусловлено значительной кредитной задолженностью по объектам коммерческой недвижимости на общую сумму 1,5 триллиона долларов.

Как отмечает агентство, до конца 2025 года в сфере коммерческой недвижимости США подлежат погашению почти 1,5 триллиона долларов. На фоне этого стоимость офисной и торговой недвижимости в стране может снизиться на 40 процентов, что увеличивает риск потенциальных дефолтов местных компаний, задействованных в данном секторе экономики. При этом основная проблема с выплатами заключается в том, что растущие процентные ставки сделали многие объекты недвижимости менее ценными на американском внутреннем рынке.

"Банки США стали гораздо более уязвимы к снижению цен на коммерческую недвижимость", — отметил главный экономист Apollo Global Management Inc. Торстен Слок, слова которого приводит "Лента.ру".

Банковский кризис в США начался с мартовского краха Silicon Valley Bank (SVB) — 16-го по активам. Акции других участников рынка с похожим портфелем ценных бумаг сразу подешевели. Затем закрылся и нью-йоркский Signature Bank. Эксперты заговорили о системном кризисе, в правительстве же уверяли, что все под контролем. Однако спираль раскручивается, отток средств продолжается уже четвертый квартал. Как правило, люди выводят деньги с незастрахованных депозитов на сумму больше 250 тысяч долларов.

Штаб-квартира банка Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния Silicon Valley Bank(2023)|Фото: Reuters / Brittany Hosea-Small

Теги: США, банковский кризис, коммерческая недвижимость


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