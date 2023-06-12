В Киргизии арестовали российскую активистку Алену Крылову

Российскую активистку Алену Крылову, которая была задержана в Киргизии, отправили в СИЗО этой страны по решению Первомайского районного суда Бишкека до 4 июля, сообщает РБК.

По словам адвокатов, Крылова находится в международном розыске по запросу России. На данный момент активистка подала ходатайство о получении статуса беженца, ее документы находятся на рассмотрении в Минтруда и социальной защиты. Защитники активистки уточнили, что уже оспорили решение районной инстанции, "и по законодательству, пока не будет решения о статусе беженца, ее нельзя выдворять из страны".

Алена Крылова — участница организации "За права человека" (сперва признана Россией иностранным агентом, затем распущена в 2021 году представителями организации). В России она обвиняется по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), ей грозит до шести лет лишения свободы по делу о сообществе "Левое сопротивление". Оно было возбуждено в 2021 году.

Лидера движения Дарью Полюдову в 2022 году приговорили к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества, еще пятерых активистов, включая Крылову, следствие считает участниками организации. В ноябре 2022-го ее занесли в реестр террористов и экстремистов, после чего объявили в розыск.