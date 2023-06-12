12 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в ходе массовой драки у "Монетки" погибли двое парней

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга нашли тела двоих мужчин, которые стали жертвами массовой драки. Трупы были обнаружены ранним утром возле универсама "Монетка" на улице Бардина, 13.

Трагедии предшествовала потасовка, в ходе которой несколько человек громко кричали и пинали автомобиль. Инцидент частично попал на камеру видеонаблюдения, установленную на противоположной стороне улицы.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что личности погибших установлены, это мужчины 1985 и 2002 г.р.

Теги: массовая драка, монетка


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