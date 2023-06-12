Боррель заявил, что переговоры по Украине возможны не ранее выборов президента США

Мирные переговоры вряд ли возможны до окончания президентской компании в США, которая пройдет в 2024 году, об этом сообщил глава МИД ЕС Жозеп Боррель.

При этом Боррель сослался на то, что якобы результатов американских выборов ждет Владимир Путин. И до этого времени мирных переговоров ждать не стоит. Как связаны все эти процессы, Боррель не пояснил.

Ранее власти Китая заявили, что поставки оружия не приведут к достижению мира на Украине, и, подливая масла в огонь, можно лишь усилить напряженность. Затягивание конфликта приведет к тому, что простые люди будут "платить еще более высокую цену", считают в МИД КНР.

В апреле Китай решил направить своего спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя на Украину и в другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования конфликта. В июне Ли Хуэй признал, что России и Украине сейчас сложно проводить содержательные переговоры о мирном урегулировании конфликта.

"Как я выяснил во время общения с обеими сторонами, их позиции значительно разнятся", — сказал Ли после двухнедельной поездки по Украине, России и нескольким европейским странам.