Останина: Власти подменили демографическую политику социальными подачками

В России нет понимания того, что численность населения напрямую влияет на экономические показатели. Об этом рассказала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам XI Международного конгресса "Оргздрав-2023", в котором она приняла участие в дискуссии по вопросам демографии.

"Похоже, этого не понимают не только экономисты, но и те руководители государства, кто подменил демографическую политику мелкими социальными подачками, но при этом заявляет о поддержке семьи", - написала Останина.

Также она высказалась по поводу принятой в конце 2022 года Национальной стратегии действий в интересах женщин.

"В ней нет ни слова про демографию. Точек соприкосновения между стратегией действий в интересах женщин и демографической политикой я вообще не увидела, ибо главная цель этой стратегии – воспитание женщины-лидера", - подчеркнула депутат.

Она возмутилась тем, что президент РФ Владимир Путин восстановил орден "Мать-героиня" для женщин, которые родили 10 и более детей. Сегодня таких единицы. Нужно давать этот орден за пять и более детей.

Подмена же государственной демографической политики мерами поддержки малоимущих и нуждающихся семей приводит лишь к вымиранию населения. Даже материнский капитал не стимулирует молодые семьи на рождение первенца. Нужно помогать всем семьям, а не только нищим.

"Чтобы получить пособие, надо стать нуждающимся, малоимущим. Это унизительно! Это антисоциальная мера!" - возмутилась Останина.

Как отметил заместитель директора по стратегическому развитию и кадровой политике Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Вадим Безвербный, нужно разделять демографическую и социальную политику.

"Демографическая политика - это политика, конкретно направленная на увеличение рождаемости", - пояснил он.

Накануне.RU много лет пишет об очевидном факте: власти не ставят задачи улучшить демографические показатели, измеряемые количеством рожденных детей, а подменяют их социальными мерами, измеряемыми в рублях.