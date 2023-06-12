Депутат Думы ХМАО от "ЕР" найден убитым в Новой Москве

58-летнего депутата Думы ХМАО от "ЕР" Александра Колодича нашли убитым в Новой Москве, труп был обнаружен в подвале частного дома, сообщает телеграм-канал "112".

Также полицейские обнаружили 55-летнюю супругу депутата, у нее диагностированы множественные ножевые ранения. Женщина госпитализирована.

По подозрению в нападении на депутата и его супругу задержан 39-летний рабочий, который помогал семье в уходе за приусадебным участком.

Как выяснилось, между погибшим и работником произошел конфликт. Садовник ударил депутата ножом, на крики пришла жена, тогда подозреваемый напал и на нее. После он присыпал землей тело мужчины в подвале и скрылся, сообщает "РЕН-ТВ".

Александру Колодичу было 58 лет. Он родился в селе Седельниково Омской области, окончил Тюменский нефтегазовый университет, некоторое время работал директором в компании "Техно-Альянс", в 2005 году вошел в состав правления Союза предпринимателей Югры, в 2006 году был избран в депутаты Думы Нефтеюганска, в 2013 году избрался в Думу Югры, являлся сопредседателем штаба ОНФ в ХМАО.