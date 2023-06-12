12 Июня 2023
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Общество Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

Раскольники провели в Киево-Печерской лавре "панихиду по Мазепе"

Во Всехсвятском храме Киево-Печерской лавры раскольники провели "панихиду по Мазепе". Об этом заявил глава украинского минкульта Александр Ткаченко, который назвал это "историческим днем".

Сам Ткаченко напомнил, что Мазепа, предавший Россию, царя и Церковь, был анафематствован. Но теперь "лавра становится украинской" и в ее стенах будут прославлять предателей России.

Символично, что анафеметствованные раскольники (практически всех их "рукополагал" Михаил Денисенко-Филарет) провели службу по анафематствованному Мазепе. "Панихиду" возглавил Авраамий Лотыш, в конце марта ушедший в раскол и за это награжденный должностью "и.о. наместника Киево-Печерской лавры". Настоящий наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел через два дня был посажен под домашний арест, где режим держит его до сих пор.

Украинские раскольники и ранее служили панихиды и молебны по Мазепе. Анафема с него не снята и по сей день. В 2018 году экуменический патриархат заявил, что анафему Мазепе он никогда не признавал из-за якобы политической мотивировки.

Каноническими основаниями наложения анафемы были нарушение клятвы на кресте и Евангелии, данной царю, допуск на украинские земли шведов, разрушавших храмы, и попытка ниспровергнуть существующий государственный строй.

Генеральный директор канала "Спас" Борис Корчевников пишет, что Мазепа долго и честно зарабатывал свою анафему - и блудной жизнью, и сожительством с собственной крестной, и предательством, и осквернением храмов. Поэтому для нынешнего украинского режима он и впрямь идеальный герой. Корчевников не удивится, если Мазепу еще и "канонизируют".

Теги: украина, раскол, мазепа


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