В России готовятся ввести арест за нарушение военного положения
Госдума готовится утвердить законопроект, который предусматривает арест на 30 суток за нарушение режима военного положения. Депутаты рассмотрят поправки в КоАП уже 14 июня.
- Для граждан будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административного ареста до 30 суток.
- Для должностных лиц предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей или аналогичный арест.
- Если нарушение допущено с использованием транспортного средства, то оно может быть конфисковано.
Лица, против которых заведено дело об административном правонарушении, при необходимости могут быть задержаны на срок до 48 часов для установления личности, сообщают "Ведомости".
В мае 2023 года также были приняты поправки, которые предусматривают принудительное перемещение граждан из регионов с таким статусом. Сейчас указом президента России военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Военное положение предусматривает:
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
- эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах в определенное время суток и возможность проверки документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища, досмотр и задержание транспортных средств;
- а также ряд других мер.