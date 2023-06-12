В России готовятся ввести арест за нарушение военного положения

Госдума готовится утвердить законопроект, который предусматривает арест на 30 суток за нарушение режима военного положения. Депутаты рассмотрят поправки в КоАП уже 14 июня.

Для граждан будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административного ареста до 30 суток.

Для должностных лиц предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей или аналогичный арест.

Если нарушение допущено с использованием транспортного средства, то оно может быть конфисковано.

Лица, против которых заведено дело об административном правонарушении, при необходимости могут быть задержаны на срок до 48 часов для установления личности, сообщают "Ведомости".

В мае 2023 года также были приняты поправки, которые предусматривают принудительное перемещение граждан из регионов с таким статусом. Сейчас указом президента России военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Военное положение предусматривает: