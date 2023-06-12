12 Июня 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

В Германии ИИ провел проповедь в протестантском храме

В протестантском храме св. Павла в немецком городе Фюрте искусственный интеллект (ИИ) провел церковную проповедь.

Этот эксперимент, однако, показал неутешительный результат, пишет Stern. Служба была составлена ИИ. На экране поочередно отображались несколько аватаров. Они цитировали Библию, произносили проповеди и молитвы. Но они могли бы с таким же успехом прочитать рекламный проспект, иструкцию к лекарству или расписание пригородных поездов, отмечает издание.

Прихожане отметили, что проповедь ИИ крайне скучна, замусорена набором стандартных фраз, безэмоциональна.

Йонас Зиммерлейн из Венского университета, подготовивший экспериментальную службу, сказал, что спокойно относится к критике. Он понимает, что люди ищут сочувствия, но вещи должны меняться.

Использование ИИ в церковной службе соответствует протестантскому учению об удовлетворении всех мирских запросов и интересов человека, невзирая на христианское вероучение.

Теги: церковь, Германия, искусственный интеллект


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