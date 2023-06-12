12 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: permanent.nouvelobs.com

Скончался близкий Путину итальянский политик Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни, сообщила Corriere della Sera.

Берлускони до прихода в политику был одним из самых богатых людей Италии, страховым магнатом, собственником банков и средств массовой информации, владельцем контрольного пакета акций компании Fininvest, владельцем футбольного клуба "Милан".

На момент дебюта Сильвио Берлускони в большой итальянской политике ему исполнилось 57 лет. С небольшими перерывами возглавлял правительство Италии в 2000-х годах.

В секретной дипломатической депеше американского посла в Италии Рональда Спогли в конце января 2009 года отмечалось, что отношения Берлускони с Владимиром Путиным ближе, чем с кем-либо из мировых лидеров, а "во время войны в Грузии Берлускони и Путин разговаривали каждый день на протяжении целой недели".

Путин, Берлускони, Крым(2015)|Фото: kremlin.ru

Теги: Сильвио Берлускони, Путин


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