В столице рекордно выросло количество квартир-студий

Объемы малоформатного жилья в Москве продолжают расти рекордными темпами. Количество студий увеличилось на 50,2%, с 3,6 тыс. лотов в прошлом году до 5,4 тыс. лотов в этом. Застройщики активно выводили в реализацию мелкие форматы квартир, чтобы "минимизировать бюджет и поддержать спрос", пишут "Известия".

Как мы сообщали ранее, доля жилой площади, приходящейся на одного россиянина, составляет всего около 24 кв. м, и в России продолжается тренд на "агломеризацию", при которой уезжающие в крупные города граждане зачастую покупают жилье малой площади, в том числе, так называемые студии, гостинки от 10 до 20 кв. м.

"Я задаю вопрос — заложено ли здесь какое-то понимание демографии? Можно ли создать даже нуклеарную семью в такой квартире?" — заявлял недавно на форуме "ОргЗдрав-2023" демограф Вадим Безвербный.

В России также отменяют требования к возведению новостроек. Если на 1990 год в России существовало 30 тыс. нормативов для строительства домов, то сегодня их осталось 380. Строители постоянно отчитываются о рекордных темпах ввода жилья, но все больше вопросов о том, какими средствами достигаются эти "капиталистические рекорды". Экономить приходится на людях — как раз таки за счет снижения качества домов, отмены СНиПов, снижения стоимости экспертиз.