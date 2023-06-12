Екатеринбург представил программу празднования своего 300-летия в Москве

Уральская столица принимает активное участие в туристическом форуме "Путешествуй". Событие приурочено к старту летнего сезона. Мероприятие объединяет, собственно, сам форум, на котором обсуждаются актуальные вопросы отрасли, и первый в России туристический фестиваль, где на открытой площадке представлены стенды регионов России, Узбекистана, Кыргызстана.

На стенде Свердловской области и Екатеринбурга посетители форума знакомятся со сценариями путешествия в регион и с событийной программой 300-летия Екатеринбурга: от ярких мероприятий до концертов звёзд российской эстрады, театра и кино, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Там же, на стенде региона, можно узнать о спектаклях под открытым небом, исторических реконструкциях, насыщенной спортивной программе, мультимедийных инсталляциях и архитектурном 3D-мэппинге, ожидающих гостей города.

Кроме того, столица Урала ждёт туристов уже в июне – в Екатеринбурге состоится Уральская Ночь музыки, один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире. В июле в городе пройдёт масштабный гастрономический фестиваль России – "Да, Шеф!" с Константином Ивлевым, в рамках которого в лучших ресторанах мегаполиса на протяжении всего месяца будут представлены сеты на тему "Локальные продукты Урала". Кроме того, лето в уральской столице будет насыщено спортом: в частности, в июле состоится фестиваль триатлона Ironstar Ekaterinburg, а в августе – Международный фестиваль университетского спорта.

Работа экспозиции Свердловской области и Екатеринбурга в Москве продлится до 12 июня. Форум проходит при официальной поддержке Правительства РФ, АНО "Национальные приоритеты", Государственной Думы ФС РФ, Русского географического общества, а также ключевых отраслевых ассоциаций и объединений.

Ранее мы сообщали, что власти Екатеринбурга тщательно работают над содержанием концертов, которые увидят зрители в день 300-летия города, и постараются через репертуар артистов передать историю уральской столицы. При этом главным действующим лицом праздника должна стать не какая-то "звезда", а сам Екатеринбург, убежден начальник городского управления культуры Илья Марков.

"Я, конечно, не буду называть конкретных имен [приглашенных артистов]. Даже Алексей Валерьевич [Орлов, мэр Екатеринбурга] их не называет, хотя мы с ним это обсуждаем. Мы слышим обратную связь, появляющуюся прежде всего по поводу артистов, и каждый раз не менее 50 тыс. человек приходят в Исторический сквер. Есть аудитория, которая не всегда может себе позволить присутствовать на концертах столь популярных артистов, и мы ориентируемся на более массового потребителя, а не только молодежь. Хотя в прошлом году были Filatov and Karas. Это для нас был эксперимент, в итоге мы хорошо отработали, это был вечерний формат дискотеки. В год 300-летия это тоже будет, мини-open-air на городском пруду", – заявил Илья Марков в интервью Накануне.RU.

По его словам, на предстоящем гала-концерте в Историческом сквере не предполагается полуторачасовое действие какого-то одного артиста. "Мы считаем, что главным действующим лицом, особенно в юбилей, должен быть город, поэтому три-четыре звездных гостя будут встроены в общий сценарий, через их репертуар мы расскажем историю города", – добавил он.