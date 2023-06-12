12 Июня 2023
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Фото: УФССП Свердловской области

В России могут ужесточить требования к заведениям, продающим алкоголь

Предлагается установить особые требований к объектам общественного питания, осуществляющим в том числе розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Законодательное Собрание Забайкальского края.
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Забайкальские депутаты отмечают, что в стране остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания по факту осуществляют розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции в круглосуточном режиме. Причина в том, что регионы не могут устанавливать в отношении организаций общественного питания дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольных напитков. Требования национальных стандартов носят рекомендательный характер и не закреплены в законе, а поэтому отказать в выдаче лицензии нельзя.

Часто заведение лишь формально соответствует требованиям к организации общественного питания, а по факту является "наливайкой".

Законопроектом предлагается закрепить, что объекты общественного питания, которым разрешено продавать в розницу алкоголь, должны не только иметь зал для обслуживания посетителей, но и соответствовать национальным стандартам.

Принятие этого закона позволит уменьшить количество фиктивных организаций общепита, занимающихся продажей алкоголя, уверены авторы проекта.

На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что алкоголизация населения — это проблема, которую нужно решать.

Теги: общепит, алкоголь, продажа


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